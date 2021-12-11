Кузнецов коньком срезал шайбу в ворота Самсонова в матче «Вашингтон» — «Питтсбург»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0. Вторая шайба в ворота российского голкипера Ильи Самсонова влетела от конька Евгения Кузнецова.
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«Вашингтон» подошел к этому матча с двумя победами подряд. «Питтсбург», в свою очередь, также выиграл два своих последних матча. На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» находится на седьмом месте на Востоке.
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