Бучневич забил 90-й гол в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) идёт первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Монреаль Канадиенс». Хозяева ведут со счётом 1:0.
Уже на второй минуте матча шайбу забросил нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, голевая передача на счету Владимира Тарасенко. Для 26-летнего Бучневича этот гол стал 90-м в НХЛ.
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Павел дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне 2016-2017 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а в этом сезоне присоединился к «Сент-Луису». На счету Бучневича 11 шайб и 11 голевых передач в 24 играх в этом сезоне.
Ранее нападающий «Блюз» Иван Барбашёв поделилися впечатлениями от совместной игры с Павлом Бучневичем и Владимиром Тарасенко, сказав, что их тройка играет здорово и получает удовольствие от игры.
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