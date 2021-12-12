Овечкин набирает очки в пяти матчах подряд. Но у него лишь 1 гол в последних шести играх

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда гостей одержала победу в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал результативную передачу и продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Однако в этих играх россиянин забросил только одну шайбу – в ворота «Коламбус Блю Джекетс».
В текущем сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 44 очка в 28 матчах: 20 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.
Сейчас на счету Александра 1364 (750+614) очка в 1225 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Джонни до пяти результативных действий.
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