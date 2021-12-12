Берюбе – о русском звене: сегодня мы создали вокруг них силовую игру

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о тройке российских форвардов, состоящей из Владимира Тарасенко, Павла Бучневича и Ивана Барбашёва.
«Им всем действительно нравится играть друг с другом.
Сегодня вечером мы создали вокруг них силовую игру, и это сработало. Они передвигали шайбу, провели действительно хорошее время в зоне, и были вознаграждены голом», – цитирует Берюбе журналист Лоу Корак в «Твиттере».
12 декабря прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали два российских нападающих: Павел Бучневич, открывший счёт в матче, и Иван Барбашёв. На счету Владимира Тарасенко две результативные передачи.
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