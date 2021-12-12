Тротц: во втором периоде Сорокин перезагрузился и после этого был просто бесподобен

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера команды Ильи Сорокина во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).



«В первом периоде я ловил себя на мысли: он не видит шайбу, он не чувствует игру… Но во втором периоде он нажал кнопку «перезагрузка» и после этого был просто бесподобен.



Эту победу мы посвящаем нашим фанатам. Они поддерживали нас с первой до последней минуты сегодня и поддерживали во всех этих матчах, которые мы никак не могли выиграть. Даже в раздевалке слышен этот гром, который раскатывается по арене благодаря им. Это просто фантастика. Эти люди живут хоккеем. Прекрасно, что нам удалось их порадовать, однако мы постараемся на этом не останавливаться», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

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