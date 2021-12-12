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Заслуживал ли Хохряков удаления до конца матча за хит против Воронкова?

Заслуживал ли Хохряков удаления до конца матча за хит против Воронкова?
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» со счётом 4:2.

Подопечные Томи Лямся одержали первую победу за последние семь встреч в рамках «зелёного дерби». На 37-й минуте игры нападающий уфимцев Пётр Хохряков ударил в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после чего последний на носилках покинул площадку до конца игры. Игрок «Салавата» также покинул лёд, получив штраф 5+20 минут.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Заслуживал ли Хохряков удаления до конца матча за хит против Воронкова?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

«Салават Юлаев» вышел на третье место по итогам прошедшей встречи, сместив с него «Ак Барс». Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.

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