Заслуживал ли Хохряков удаления до конца матча за хит против Воронкова?

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» со счётом 4:2.



Подопечные Томи Лямся одержали первую победу за последние семь встреч в рамках «зелёного дерби». На 37-й минуте игры нападающий уфимцев Пётр Хохряков ударил в голову форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после чего последний на носилках покинул площадку до конца игры. Игрок «Салавата» также покинул лёд, получив штраф 5+20 минут.



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«Салават Юлаев» вышел на третье место по итогам прошедшей встречи, сместив с него «Ак Барс». Обе команды имеют по 51 баллу после 39 встреч.