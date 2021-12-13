Игрок «Колорадо» не смог самостоятельно покинуть лёд после жёсткого силового приёма

В эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Флориду Пантерз». После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев – численное преимущество реализовал Андре Бураковски.

На 3-й минуте второго периода защитник «Колорадо» Джейкоб Макдональд пострадал после столкновения с игроком «Флориды» Райаном Ломбергом. Макдональд не смог самостоятельно покинуть площадку, его унесли на носилках.

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Пресс-служба «Колорадо Эвеланш» в «Твиттере» сообщает, что сейчас игрок пришёл в себя – он находится на арене под наблюдением врачей.

Это уже второй подобный инцидент за последнее время – 8 декабря после силового приёма Джейкоба Трубы из «Нью-Йорк Рейнджерс» пострадал игрок «Чикаго Блэкхоукс» Джуджхар Хайра.