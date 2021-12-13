Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Колорадо» не смог самостоятельно покинуть лёд после жёсткого силового приёма

Игрок «Колорадо» не смог самостоятельно покинуть лёд после жёсткого силового приёма
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Флориду Пантерз». После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев – численное преимущество реализовал Андре Бураковски.

На 3-й минуте второго периода защитник «Колорадо» Джейкоб Макдональд пострадал после столкновения с игроком «Флориды» Райаном Ломбергом. Макдональд не смог самостоятельно покинуть площадку, его унесли на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

Пресс-служба «Колорадо Эвеланш» в «Твиттере» сообщает, что сейчас игрок пришёл в себя – он находится на арене под наблюдением врачей.

Это уже второй подобный инцидент за последнее время – 8 декабря после силового приёма Джейкоба Трубы из «Нью-Йорк Рейнджерс» пострадал игрок «Чикаго Блэкхоукс» Джуджхар Хайра.

Новость по теме
Игрока «Чикаго» унесли со льда на носилках после жёсткого силового приёма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021