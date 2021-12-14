Бекстрём: у Овечкина получается фантастическое начало сезона. Русская Машина!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался об игре российского форварда Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.
«На сколько передач в сезоне он идет? На 70? Это просто сумасшествие! Мы привыкли называть Ови «голевой машиной», но сейчас он к тому же и машина по производству голевых пасов. Он невероятен! Шайба буквально притягивается к нему в зоне атаки. И ведь это не случайные передачи — он не раз и не два просто выводил партнеров на пустые ворота. Соперники слишком уважают его бросок. Они перекрывают пути к воротам, но тем самым открывают пути для передач. Что, впрочем, не мешает ему и забивать тоже, и делать по 10 бросков за игру. В целом, у Овечкина получается просто фантастическое начало сезона. Что сказать, Русская Машина!» — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 24 результативные передачи.
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