Яшин ответил на вопрос, сможет ли Овечкин обогнать Гретцки

Бывший хоккеист сборной России Алексей Яшин ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнать по голам Уэйна Гретцки.



«Слушайте, при такой результативности, которую сейчас показывает Саша, наверное, он обгонит Гретцки. Другое дело, что тут в дело вступают два фактора. Во-первых, сможет ли Овечкин и дальше продолжать в том же духе. Во-вторых, я очень рад за Александра, что на его глобальный рекорд нацелена вся его команда.



Ребята играют на Овечкина. Дают возможности Александру в атаке, и он оправдывает их ожидания. Он потрясающе начал этот сезон. Поэтому «Вашингтон» сейчас делит первое место во всей лиге с «Флоридой» и «Торонто». Каждый день смотрю за положением команд в дивизионах, и «Кэпиталз» в своей группе идут первыми. А это связано и с тем, что Овечкин так горяч, и весь «Вашингтон» ему помогает набирать очки», – цитирует Яшина официальная русская версия сайта НХЛ.