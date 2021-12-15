Игрок «Ванкувера» по ходу матча был включён в ковид-протокол и не смог продолжить игру

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Гости ведут со счётом 3:2.
Защитник «Ванкувера» Такер Пулман по ходу игры был помещён в ковид-протокол НХЛ и не вернулся на лёд, об этом было сообщено в аккаунте команды в «Твиттере».
Счёт в матче был открыт Эриком Робинсоном из «Коламбуса» на 5-й минуте первого периода. До конца периода «Ванкувер» пропустил ещё две шайбы – сначала отличился Макс Доми, а затем Робинсон оформил дубль.
Во втором периоде Бо Хорват сократил отставание «Кэнакс», а на 44-й минуте Элиас Петтерссон забросил вторую шайбу команды.
«Ванкувер» до этой встречи выиграл четыре первых матча под руководством нового главного тренера Брюса Будро. «Блю Джекетс» в последних шести играх по три раза побеждали и проигрывали.
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