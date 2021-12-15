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Россия — Канада: Шипачёв забросил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря на выходе

Россия — Канада: Шипачёв забросил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря на выходе
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В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с командой Канады. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к началу третьего периода — 4:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На старте третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв забросил четвёртую шайбу в ворота канадцев. Кирилл Марченко подкараулил ошибку канадского голкипера Джастина Погги, обокрав того у лицевого борта, после чего вывел Шипачёва на бросок по пустым воротам — 4:1.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

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