Россия — Канада: Шипачёв забросил в пустые ворота после грубой ошибки вратаря на выходе

В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с командой Канады. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к началу третьего периода — 4:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На старте третьего игрового отрезка Вадим Шипачёв забросил четвёртую шайбу в ворота канадцев. Кирилл Марченко подкараулил ошибку канадского голкипера Джастина Погги, обокрав того у лицевого борта, после чего вывел Шипачёва на бросок по пустым воротам — 4:1.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.