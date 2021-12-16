Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве.
В ночь на четверг, 16 декабря, в гостевом матче «Вашингтона» против «Чикаго» Александр Овечкин открыл счёт в начале второго периода, забив свой 272-й гол в большинстве, сравнявшись по этому показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком.
На момент написания новости матч между «Чикаго» и «Вашингтоном» продолжается, гости ведут со счетом 1:0.
Ранее экс-форвард «Баффало», «Торонто» и «Тампы» Дэйв Андрейчук выразил уверенность, что Александр Овечкин рано или поздно побьет его рекорд по голам в большинстве.
«Побьет ли Овечкин мой рекорд? Да, абсолютно, 100 процентов. Это великий игрок. Рано или поздно это произойдёт», — говорит Андрейчук в апреле этого года в интервью официальному сайту НХЛ.
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