«Нефтехимик» подписал контракт с форвардом Лещенко. Это его пятый клуб за два года

«Нефтехимик» подписал контракт с 26-летним нападающим Вячеславом Лещенко, сообщается на официальном сайте команды.



Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона.



Текущий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги Лещенко начинал в «Витязе». За подольскую команду российский нападающий принял участие в 20 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно набрав семь очков.



Всего в КХЛ форвард провёл 345 матчей и отметился 119 (56+63) результативными баллами.

Напомним, прошлый сезон Лещенко начинал в системе «Трактора». Российский форвард пополнил состав челябинского клуба в мае 2020 года в результате обмена с ХК «Сочи». 20 ноября 2020 года «Трактор» расторг контракт с хоккеистом, после чего Лещенко перешёл в «Куньлунь Ред Стар». По окончании сезона-2020/2021 нападающий пополнил состав «Витязя».