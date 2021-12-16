«Не устал, но ухожу». Защитник Максим Гончаров объявил, что покидает «Авангард»

Защитник Максим Гончаров покинул «Авангард».

«Привет! Я тут зашёл попрощаться. Хотел поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за все эмоции, которые вы нам дарили и мы — вам. Это было крутое время. Самое главное, что мы все вместе добились, чего хотели. Мы будем до конца жизни вспоминать эти эмоции, переживать — мы и вы, болельщики. Хотел сказать всем спасибо. Я устал, я ухожу. Нет, я не устал, но ухожу. Я пошёл», — приводит слова 32-летнего Гончарова официальный YouTube-канал «Авангарда».

В межсезонье-2021 «Авангард» продлил контракт с защитником на один год. В сезоне-2020/2021 Максим Гончаров провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу, а также стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей. В текущей регулярке защитник отыграл 10 матчей, набрав 1 (1+0) очко.