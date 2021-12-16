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Кожевников: наша сборная не отъезжала к воротам, как с Канадой, по-мужски отстояли победу

Кожевников: наша сборная не отъезжала к воротам, как с Канадой, по-мужски отстояли победу
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги встречи со Швецией на Кубке Первого канала (1:0).

«Наша сборная играла здорово. Главное – не пропустили, и вратари отработали хорошо. Нужно радоваться, но не было такого давления, как с Канадой. А вообще, это всего лишь вторая игра. Главное сегодня и при нынешних обстоятельствах – результат. Игра на ноль – это важный психологический момент, сто процентов.

Подсели из-за вчерашнего желания, но играли до конца и отстояли свою победу. Так, как с канадцами, к воротам не отъезжали, всё по-мужски. Радует очень работа тренерского штаба.

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На данный момент нам стоит уделить больше времени на работу с вратарями и защитниками. Нападение – самая сильная сторона. И сегодня они сыграли отлично. Защитники в условиях давления сыграли прекрасно, у шведов не было прям стопроцентных моментов.

В сегодняшнем составе для нашей сборной всё складывается очень удачно. Самое важное, что все хоккеисты понимают, что до них пытается донести тренерский штаб», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Есть вторая победа подряд! Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Есть вторая победа подряд!
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