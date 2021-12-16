Кожевников: наша сборная не отъезжала к воротам, как с Канадой, по-мужски отстояли победу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги встречи со Швецией на Кубке Первого канала (1:0).
«Наша сборная играла здорово. Главное – не пропустили, и вратари отработали хорошо. Нужно радоваться, но не было такого давления, как с Канадой. А вообще, это всего лишь вторая игра. Главное сегодня и при нынешних обстоятельствах – результат. Игра на ноль – это важный психологический момент, сто процентов.
Подсели из-за вчерашнего желания, но играли до конца и отстояли свою победу. Так, как с канадцами, к воротам не отъезжали, всё по-мужски. Радует очень работа тренерского штаба.
На данный момент нам стоит уделить больше времени на работу с вратарями и защитниками. Нападение – самая сильная сторона. И сегодня они сыграли отлично. Защитники в условиях давления сыграли прекрасно, у шведов не было прям стопроцентных моментов.
В сегодняшнем составе для нашей сборной всё складывается очень удачно. Самое важное, что все хоккеисты понимают, что до них пытается донести тренерский штаб», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 декабря 2021
-
22:25
-
22:19
-
22:19
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:41
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:12
-
21:07
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:18
-
19:56
-
19:38
-
19:09
-
19:07
-
18:30
-
18:30
-
17:58
-
17:27
-
17:18
-
17:12
-
16:51