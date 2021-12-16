Россия – Швеция на Кубке Первого канала. Идём за второй победой подряд! LIVE

Всё самое главное и интересное о втором матче сборной России на домашнем этапе Евротура.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. В первом матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Швеции. Встреча состоится 16 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 18:30 по московскому времени.

Накануне сборная России успешно стартовала на домашнем этапе, одержав победу в матче с командой Канады (4:3). В составе российской команды точными бросками отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и забросивший победную шайбу Вадим Шипачёв. В воротах весь матч отыграл голкипер ЦСКА Иван Федотов, в результате признанный лучшим игроком в составе сборной России.

Сегодня первый матч на турнире проведут сборные Чехии и Финляндии. Этот матч является вынесенным и будет сыгран в Праге на «О2-Арене». Начало встречи – в 20:00 мск. На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — победу одержала сборная Швеции, тогда как россияне заняли третью строчку.