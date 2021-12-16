Россия – Швеция на Кубке Первого канала. Идём за второй победой подряд! LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Первого канала — 2021 в режиме LIVE. В первом матче игрового дня команда Алексея Жамнова встретится со сборной Швеции. Встреча состоится 16 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнётся в 18:30 по московскому времени.
Накануне сборная России успешно стартовала на домашнем этапе, одержав победу в матче с командой Канады (4:3). В составе российской команды точными бросками отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и забросивший победную шайбу Вадим Шипачёв. В воротах весь матч отыграл голкипер ЦСКА Иван Федотов, в результате признанный лучшим игроком в составе сборной России.
Сегодня первый матч на турнире проведут сборные Чехии и Финляндии. Этот матч является вынесенным и будет сыгран в Праге на «О2-Арене». Начало встречи – в 20:00 мск. На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — победу одержала сборная Швеции, тогда как россияне заняли третью строчку.
Вашему вниманию предлагаем аналитический разбор матча сборных России и Канады от обозревателя «Чемпионата» Родиона Власова.
Евгений Кузнецов уже точно не сыграет на Олимпиаде в Пекине
Пока же мы готовимся к матчу сборной России на Евротуре невозможно пройти мимо развязки истории с допуском Евгения Кузнецова на Олимпийские игры в Пекин. Сегодня точку в этом вопросе поставил глава ИИХФ Люк Тардиф. И эта точка оказалась неутешительной для нас.
«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».
В состав сборной Швеции, которая ещё не играла на Кубке Первого канала 2021 года, вошли следующие игроки.
Вратари: Адам Рейдеборн (ЦСКА), Магнус Хелльберг («Сочи»).
Защитники: Адам Альмквист, Лукас Бенгтссон (оба – «Динамо» Минск), Лоуренс Пайлат («Трактор»), Оскар Энгсунд («Лулео», Швеция), Линус Хультстрём («Металлург»), Джонатан Пудас («Шеллефтео», Швеция), Тим Хеед («Спартак»).
Нападающие: Фредрик Олофссон («Оскарсхамн», Швеция), Йоаким Нюгорд, Якоб де ла Роз, Линус Юханссон (все – «Ферьестад», Швеция), Эмиль Петтерссон («Спартак»), Маттиас Теденбю, Мальте Стрёмвалль (оба – «Динамо» Минск), Оскар Линдберг, Антон Ведин (оба – «Динамо» Москва), Понтус Хольмберг («Векше», Швеция), Эмиль Ларссон («Эребру», Швеция), Дмитро Тимашов («Брюнэс», Швеция), Исак Бреннстрём («Лулео», Швеция).
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о победе сборной России в матче Кубка Первого канала с Канадой (4:3).
«Хочу поздравить Алексея Жамнова, Сергея Фёдорова, да и всю сборную с дебютом и победой. Доволен игрой: команда смотрелась, как положено забила в большинстве. Всё хорошо. Тем более канадцев у нас не было со времён Советского Союза (смеётся).
Важна ли сегодняшняя победа, если на Олимпиаду не поедут игроки из НХЛ? Любые победы важны. Хотите сказать, что данная сборная Канады будет играть на Олимпиаде? Давайте так: кто бы мог подумать, что мы чуть не проиграли немцам на прошлой Олимпиаде? У олимпийского турнира своя специфика и история. Особенно если учитывать 80-й год, когда мы умудрились проиграть американцам. Если победа над Канадой является первым шагом к золотым медалям на Олимпиаде — ну, хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Пресс-конференция главных тренеров и игроков сборных России и Канады
Накануне сборная России провела упорный матч с командой Канады. После точного броска Шипачёва россияне повели 4:1, но кленовые смогли отыграть две шайбы и в концовке едва не перевели игру в овертайм. Вот что говорили главные действующие лица матча после вчерашней встречи.
Добрый день. До начала второго матча сборной России на Кубке Первого канала остаётся меньше шести часов. Начинаем следить за главными подробностями встречи со Швецией.
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