Гарпенлёв: у голкиперов КХЛ есть шанс отправиться на Олимпиаду, так как отказался Ленер

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв после матча Кубка Первого канала с Россией (0:1) прокомментировал вратарскую позицию в национальной команде.



«Есть шанс у шведских вратарей КХЛ поехать на Олимпиаду? У нас очень хорошие вратари в Европе. Я доволен тем, как сыграл сегодня Хелльберг. А Юханссон был хорош на Кубке Карьяла. И есть ещё Рейдеборн. Они борются за место в составе.



И я считаю, что наши играющие в Европе вратари довольно сильны, чтобы бороться за места в олимпийской команде при наличии НХЛовцев, тем более что от поездки в Пекин отказался Ленер», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.



В следующем матче на турнире шведы сыграют с Канадой (17 декабря, 15:00 мск).

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