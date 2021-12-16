Гимаев-мл.: Федотов классно сыграл. Если на Играх не будет НХЛ, то может стать основным

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший подвёл итоги встречи между сборными России и Швеции (1:0) на Кубке Первого канала.



«Сложный матч, две игры подрял провели. Федотов классно сыграл, набрал вистов, чтобы быть основным вратарём сборной, если на Игры не приедут из НХЛ. Не хватало созидания, но были лучше шведов. Заслуженная победа. Важно, что сыграли на ноль, выстояли в концовке. Это придаёт нам уверенности.



У шведов были моменты, могли сравнять счёт, не получилось. Поздравляем новый штаб во главе с Жамновым, здорово начинает. Очень сложно поменять что-то за два дня. У него на лавке действующие тренеры КХЛ в лице Фёдорова и Кудашова, игроки из их клубов. Думаю, основный тактический рисунок идёт от них, а Жамнов всё это объединяет в одно целое», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.