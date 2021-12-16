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Общий зачёт Евротура: Россия — на втором месте, лидирует сборная Швеции

Общий зачёт Евротура: Россия — на втором месте, лидирует сборная Швеции
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Сегодня, 16 декабря, прошёл второй игровой день Кубка Первого канала, который является вторым этапом Еврохоккейтура.

Сборная России одержала вторую победу на турнире, переиграв команду Швеции со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил защитник Вячеслав Войнов. Сборная Финляндии в серии буллитов одержала победу над Чехией (3:2, бул.).

Отметим, что матчи с Канадой не входят в общий зачёт Еврохоккейтура, поэтому в общей таблице турнира они не учитываются.

В общем зачёте первое место продолжает занимать Швеция, набравшая девять очков после четырёх встреч. Россия — на второй строчке, после четырёх матчей имея в своём активе шесть баллов. Замыкает тройку Финляндия, у которой также шесть очков после трёх игр.

Завтра, 17 декабря, на Кубке Первого канала пройдёт одна встреча: в 15:00 по московскому времени сыграют команды Канады и Швеции.

Турнирная таблица Еврохоккейтура
Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Есть вторая победа подряд! Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Есть вторая победа подряд!
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