Общий зачёт Евротура: Россия — на втором месте, лидирует сборная Швеции

Сегодня, 16 декабря, прошёл второй игровой день Кубка Первого канала, который является вторым этапом Еврохоккейтура.
Сборная России одержала вторую победу на турнире, переиграв команду Швеции со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил защитник Вячеслав Войнов. Сборная Финляндии в серии буллитов одержала победу над Чехией (3:2, бул.).
Отметим, что матчи с Канадой не входят в общий зачёт Еврохоккейтура, поэтому в общей таблице турнира они не учитываются.
В общем зачёте первое место продолжает занимать Швеция, набравшая девять очков после четырёх встреч. Россия — на второй строчке, после четырёх матчей имея в своём активе шесть баллов. Замыкает тройку Финляндия, у которой также шесть очков после трёх игр.
Завтра, 17 декабря, на Кубке Первого канала пройдёт одна встреча: в 15:00 по московскому времени сыграют команды Канады и Швеции.
- 17 декабря 2021
-
00:00
- 16 декабря 2021
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:25
-
22:19
-
22:19
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:41
-
21:41
-
21:36
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:12
-
21:07
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:22
-
20:18
-
19:56
-
19:38
-
19:09
-
19:07