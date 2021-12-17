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Сборная России имеет наибольшее количество побед за всю историю Еврохоккейтура

Сборная России имеет наибольшее количество побед за всю историю Еврохоккейтура
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Сборная России по хоккею вчера, 16 декабря, одержала победу в матче Кубка Первого канала над Швецией (1:0).

Как сообщает официальный сайт ФХР, российская команда сыграла 300-й матч в турнирах Еврохоккейтура с одним из своих постоянных соперников – сборных Финляндии, Чехии и Швеции.

Российская команда в этих встречах одержала 165 побед, 7 игр завершились вничью и 128 раз проиграла, разница шайб: 825-729 (+96). Россия в данном турнире имеет на своём счету больше всех побед среди четырёх участников, на втором месте идёт финская сборная с 157 победами.

За 25 сезонов проведения турнира чаще всего по его итогу победителями становились сборные России и Финляндии – по 9 раз. Также отметки в 300 матчей на Евротуре достигла и сборная Чехии, а команды Финляндии и Швеции сделают это в следующих встречах, так как один из матчей между этими соперниками был отменён.

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