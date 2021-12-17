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Квартальнов рассказал о причинах приобретения «Ак Барсом» защитника Барберио

Квартальнов рассказал о причинах приобретения «Ак Барсом» защитника Барберио
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил, когда к клубу присоединится защитник Марк Барберио.

«Барберио может приехать уже завтра, если получит рабочую визу. Не уверен, что он сыграет в двух ближайших матчах „Ак Барса“, так как швейцарцы не дают его трансфер из-за дисквалификации. И пока Марку нужно потренироваться.

У Барберио есть опыт игры в НХЛ, он очень взрослый и командный игрок. Нам таких людей не хватало. Не думаю, что у него будут большие проблемы с адаптацией, мы поможем ему. Молодую звезду нам никто не даст, поэтому мы берём опытных парней. Барберио поможет нам в определённых моментах», — приводят слова Квартальнова «РИА Новости Спорт».

Последние два сезона 31-летний защитник провёл за швейцарскую «Лозанну». В нынешнем сезоне Барберио сыграл 14 матчей и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+1».

Большую часть карьеры он провёл в НХЛ. Там он принял участие в 272 матчах. Барберио играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Ещё 267 матчей Барберио провёл в АХЛ, где четыре раза участвовал в Матче звёзд.

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