Квартальнов рассказал о причинах приобретения «Ак Барсом» защитника Барберио

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил, когда к клубу присоединится защитник Марк Барберио.
«Барберио может приехать уже завтра, если получит рабочую визу. Не уверен, что он сыграет в двух ближайших матчах „Ак Барса“, так как швейцарцы не дают его трансфер из-за дисквалификации. И пока Марку нужно потренироваться.
У Барберио есть опыт игры в НХЛ, он очень взрослый и командный игрок. Нам таких людей не хватало. Не думаю, что у него будут большие проблемы с адаптацией, мы поможем ему. Молодую звезду нам никто не даст, поэтому мы берём опытных парней. Барберио поможет нам в определённых моментах», — приводят слова Квартальнова «РИА Новости Спорт».
Последние два сезона 31-летний защитник провёл за швейцарскую «Лозанну». В нынешнем сезоне Барберио сыграл 14 матчей и набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+1».
Большую часть карьеры он провёл в НХЛ. Там он принял участие в 272 матчах. Барберио играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». Ещё 267 матчей Барберио провёл в АХЛ, где четыре раза участвовал в Матче звёзд.
- 17 декабря 2021
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