«Использует страх соперников перед своим мощным броском». The Athletic — о пасах Овечкина

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мнением о выступлении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне, а также отметил улучшение игры россиянина в качестве ассистена.

«Александр Овечкин, конечно же, известен тем, как блистательно умеет забивать голы. Однако в этом сезоне капитан «Кэпиталз» напомнил всем, что он по-прежнему способен создавать ситуации для голов.



С шестью голевыми передачами в последних четырёх встречах и колоссальными 25 ассистами в 29 матчах, открывающих его 17-ю кампанию в НХЛ, Овечкин уже превзошёл своё общее количество передач в каждом из предыдущих двух сезонов — 18 и 19 соответственно — и идёт по графику в 70 результативных передач, что станет максимумом за один сезон.



В 36 лет.



Предыдущий лучший результат в карьере Овечкина — 59 — пришёлся на сезон-2009/2010, то есть 12 сезонов назад.



Тренер Питер Лавиолетт и товарищи по команде указали на усердную работу Овечкина летом, влияние перерождения Евгения Кузнецова и решимость номера Восемь восполнить потерю Никласа Бекстрёма — всё это называлось в качестве причин улучшения игры Ови. И всё это, вероятно, правда. Но это не в полной мере объясняет, насколько хорош Овечкин, особенно когда дело доходит до передачи своим товарищам по команде.



70 передач в сезоне станут вторым результатом «Кэпиталз» за всю историю, Ови уступит только Деннису Маруку, который отдал 76 передач в сезоне-1981/1982. Учитывая статистику с первого сезона, Овечкин занимает девятое место по передачам — у него их 614. Из этих передач 376 (или 61,2%) были первыми. Среди 10 лучших ассистентов за этот период только Блейк Уилер (67,3%), Патрик Кейн (63,5%), Сидни Кросби (62%) и Евгений Малкин (61,7%) имеют более высокий процент первых передач.



Овечкин всегда умел создавать ситуации для гола. Он делал 46 или более передач в каждом из своих первых шести сезонов. Но с сезона-2010/2011, когда он отдал 53 ассиста, он не превысил планку в 38 пасов.



Так почему же такой резкий всплеск в этом сезоне?



Овечкин больше передаёт шайбу. Он делает передачи точнее, и они всё чаще становятся опасными. Он также использует страх соперников перед его мощным броском, чтобы «заморозить» защитников и вратаря, прежде чем передать шайбу свободному партнёру по команде.



Возможно, лучший пример — победа «Вашингтона» над «Монреалем» со счётом 6:3 24 ноября. Овечкин фактически принёс победу в третьем периоде, когда он вышел «два в одного» с Томом Уилсоном, заряженный на бросок, но затем ловко отдавший передачу без взгляда на Уилсона, который забил шайбу в пустые ворота.



Овечкин в этом сезоне помог 11 разным товарищам по команде забить. Неудивительно, что Кузнецов и Уилсон, его самые частые одноклубники, возглавляют список. Также важно: только пять передач Овечкина были сделаны во время игры в большинстве. 25-е место «Кэпс» по большинству в лиге должно повыситься после возвращения маэстро Никласа Бекстрёма.



Люди за пределами «Вашингтона» с изумлением наблюдают, как Овечкин зажигает в лиге. Люди внутри команды удивлены меньше.



Куда всё это идёт? Вероятно, это самый результативный сезон Овечкина за последние годы и, возможно, место среди трёх финалистов «Харт Трофи» — награды, которую он выигрывал трижды, но ни разу с 2013 года», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.