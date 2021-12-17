Общий зачёт Евротура: Россия — на втором месте, лидирует сборная Швеции

Сегодня, 17 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Швеции. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

Несмотря на поражение, Швеция возглавляет общую таблицу Евротура. Подопечные Юхана Гарпенлёва провели пять матчей и набрали девять очков. Столько же баллов и у России, но россияне уступают по разнице шайб в личных встречах.

Третью строчку занимает команда Финляндии, у которой восемь очков после четырёх игр, на четвёртой строчке команда Чехии с одним баллом после четырёх игр.

18 декабря сборная Финляндии сыграет с Канадой, а Россия – с Чехией, 19-го встретятся Чехия со Швецией и Россия – с Финляндией.