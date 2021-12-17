Общий зачёт Евротура: Россия — на втором месте, лидирует сборная Швеции
Поделиться
Сегодня, 17 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Швеции. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).
Несмотря на поражение, Швеция возглавляет общую таблицу Евротура. Подопечные Юхана Гарпенлёва провели пять матчей и набрали девять очков. Столько же баллов и у России, но россияне уступают по разнице шайб в личных встречах.
Третью строчку занимает команда Финляндии, у которой восемь очков после четырёх игр, на четвёртой строчке команда Чехии с одним баллом после четырёх игр.
18 декабря сборная Финляндии сыграет с Канадой, а Россия – с Чехией, 19-го встретятся Чехия со Швецией и Россия – с Финляндией.
Новость по темеСборная Канады выиграла у Швеции на Кубке Первого канала
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
18:17
-
17:40
-
17:28
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
17:00
-
16:39
-
15:58
-
15:20
-
15:10
-
14:56
-
14:39
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:10
-
11:30
-
11:12
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:43
-
09:34
-
09:26
-
09:14
-
08:58
Партнерский контент