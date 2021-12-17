Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица Кубка Первого канала

Сегодня, 17 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной игровой день Кубка Первого канала.

В единственном матче дня встречались сборные Канады и Швеции. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

После трёх игровых дней сборная России с шестью очками возглавляет таблицу, одержав две победы в двух матчах, канадцы с тремя баллами занимают второе место, тройку замыкает Финляндия, у которой два балла после одной игры. На четвёртом месте сборная Чехии, которая провела один матч и набрала одно очко, пятой идёт сборная Швеции, потерпевшая два поражения в двух матчах.

18 декабря в рамках Кубка Первого канала сборная Финляндии сыграет с Канадой, а Россия – с Чехией, 19-го встретятся Чехия со Швецией и Россия – с Финляндией.



Напомним, общую таблицу Евротура возглавляет сборная Швеции с девятью очками, россияне набрали столько же баллов, но они уступают по разнице шайб в личных встречах.