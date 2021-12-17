Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Спеццы, но сократил срок с шести до четырёх игр

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца подал апелляцию на решение департамента НХЛ по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать его на шесть матчей за удар коленом в голову. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после апелляции оставил решение в силе, но сократил срок дисквалификации до четырёх матчей.



8 декабря Спеццу дисквалифицировали на шесть матчей за удар коленом в голову защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка.



Спецце уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах. На его счету 7 заброшенных шайб и 4 результативные передачи.



Напомним, прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.



Всего в НХЛ игрок провёл 1203 матча, забив 358 голов и сделав 623 результативные передачи.

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