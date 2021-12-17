Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Спеццы, но сократил срок с шести до четырёх игр

Беттмэн оставил в силе дисквалификацию Спеццы, но сократил срок с шести до четырёх игр
Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца подал апелляцию на решение департамента НХЛ по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать его на шесть матчей за удар коленом в голову. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после апелляции оставил решение в силе, но сократил срок дисквалификации до четырёх матчей.

8 декабря Спеццу дисквалифицировали на шесть матчей за удар коленом в голову защитника «Виннипег Джетс» Нила Пионка.

Спецце уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 матчах. На его счету 7 заброшенных шайб и 4 результативные передачи.

Напомним, прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.

Всего в НХЛ игрок провёл 1203 матча, забив 358 голов и сделав 623 результативные передачи.

Новость по теме
Дисквалифицированный на шесть матчей Спецца подал аппеляцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021