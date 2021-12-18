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Каменский: ожидаю от нашей сборной атакующего хоккея против Чехии, могут быть новые тройки

Каменский: ожидаю от нашей сборной атакующего хоккея против Чехии, могут быть новые тройки
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Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Первого канала Россия — Чехия.

«Сейчас мы проверяем всех ребят, которые у нас задействованы. Сегодня у нас могут быть новые сочетания и тройки. Наша сборная старается придерживаться плана, которую объясняют тренеры. От первых двух матчей остались только положительные впечатления, хоккей не бывает без ошибок. Их выявляют и стараются исправлять.

Ожидаю, что сегодня с чехами мы сыграем в атакующий хоккей. Со шведами мы играли вторую игру и немного изменили тактику, чтобы играть с меньшими затратами», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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