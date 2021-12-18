Найт — о поездке на Олимпиаду: ситуация с НХЛ подвисшая. Тренеры сказали быть готовыми

Нападающий сборной Канады Корбан Найт после матча со сборной Финляндии (1:4) рассказал о словах тренера про Олимпиаду.

«Понятно, что ситуация с участием игроков НХЛ всё-таки подвисшая. Тренеры сказали быть готовыми, продолжать усердно работать и быть психологически готовыми к этому. Этот процесс ещё находится в стадии прохождения. Конечно, если нас позовут, нас выберут и мы поедем на Олимпиаду, то мы все будем готовы к этому, и для нас это будет очень захватывающим событием», — передает слова Найта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся очередной матч Кубка Первого канала, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Канада потерпела второе поражение.