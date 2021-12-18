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Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на Кубке Первого канала

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на Кубке Первого канала
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Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею сыграет свой третий матч на втором этапе Евротура, Кубке Первого канала 2021 года, с командой Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 15:30 мск.

Турнирная таблица Евротура

Официальный твиттер-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР) опубликовал состав российской сборной на предстоящую встречу.

Билялов (Самонов);
Чистяков — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Яковлев — Минулин, Каменев — Кадейкин — Грицюк;
Телегин — А. Марченко, Вовченко — Анисимов — Коршков;
Елесин, Галимов — Морозов — Ткачёв, Каюмов.

Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3) и Швеции (1:0). В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с Финляндией (19 декабря, 15:30 мск).

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