Список хоккеистов сборной России, не попавших в состав на матч с Чехией на КПК-2021

Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею сыграет свой третий матч на втором этапе Еврохоккейтура, Кубке Первого канала 2021 года, с командой Чехии. Начало — в 15:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ранее твиттер-аккаунт Федерации хоккея России объявил состав команды на предстоящий матч со шведами. В список хоккеистов, не попавших в заявку на этот матч, вошли: голкипер Иван Федотов, защитники Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Дамир Шарипзянов, а также нападающие Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский, Кирилл Марченко, Андрей Чибисов.

В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграет с командой Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).