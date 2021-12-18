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Грубец заменил Вилла перед вторым периодом матча Чехии с Россией

Грубец заменил Вилла перед вторым периодом матча Чехии с Россией
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В эти минуты проходит третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Чехией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт на 33-й минуте — 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На второй период сборная Чехии выпустила голкипера Шимона Грубеца, который заменил Романа Вилла.

На 14-й секунде матча Арсений Грицюк вывел сборную России вперёд.

На 8-й минуте россияне отборолись у лицевого борта, далее Егор Коршков из-за ворот отдал пас на пятак, откуда Даниил Вовченко нанёс прицельный бросок — 2:0.

На 15-й минуте Михаил Григоренко подхватил шайбу, оторвался от защитника и броском с кистей поразил цель — 3:0.

Под занавес первого периода Ян Коварж, подхватив шайбу после отскока, резко бросил точно в ближний угол ворот — 3:1.

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