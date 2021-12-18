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Статистика матча Чехия — Россия на Кубке Первого канала — 2021

Статистика матча Чехия — Россия на Кубке Первого канала — 2021
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Сегодня, 18 декабря, состоялся третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Чехией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу россиян (3:1, 2:0, 0:1).

Несмотря на счёт, сборная Чехии нанесла больше бросков по воротам – 29 против 22, по вбрасываниям россияне выиграли 30 – 23, также сборная России чаще удалялась: восемь минут против шести. Россияне реализовали одно большинстве из двух, чехи – одно из трёх.

Эта победа стала для России третьей на турнире. В стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда победила Канаду (4:3), а затем выиграла у Швеции (1:0).

Следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 19 декабря, с командой Финляндии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.

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