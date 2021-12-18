Вышински: если игроки НХЛ поедут на Олимпиаду, нас ждёт адский турнир

Американский журналист Грег Вышински поделился мнением об Олимпийских играх — 2022, если игроки НХЛ поедут на них.

«Если игроки НХЛ поедут на Олимпиаду, нас ждёт адский турнир», – написал Вышински в «Твиттере».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.



Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.