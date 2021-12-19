«Детройт» забил в пустые ворота после курьёзного отскока от борта

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин оформил хет-трик. Первую шайбу в матче хоккеист забросил в пустые ворота после курьёзного отскока от борта. Защитник «Ред Уингз» Филлип Гронек из своей зоны направил шайбу в чужую на ход Ларкину, шайба полетела в сторону борта за воротами и голкипер «Нью-Джерси» поехал её перехватывать. После курьёзного отскока шайба отлетела точно к Ларкину, который оказался уже перед пустыми воротами.

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