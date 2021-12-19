Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Состав сборной Финляндии на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Состав сборной Финляндии на Олимпиаду-2022 по версии ESPN
Комментарии

Издание ESPN представило свой состав сборной Финляндии на олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.

F1: Роопе Хинц – Александр Барков – Микко Рантанен;
F2: Теуво Теравайнен – Себастьян Ахо – Патрик Лайне;
F3: Йоонас Донской, Микаэль Гранлунд, Каспери Капанен
F4: Арттури Лехконен – Антон Лунделл – Джесси Пульджуярви.

D1: Миро Хейсканен – Эса Линделл;
D2: Анри Йокихарью – Расмус Ристолайнен;
D3: Яни Хаканпаа – Олли Маатта.

Вратари: Юусе Сарос, Туукка Раск, Йоонас Корписало.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.

Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Новость по теме
Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 по версии ESPN
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021