Состав сборной Финляндии на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Издание ESPN представило свой состав сборной Финляндии на олимпийские игры в Пекине (Китай), которые пройдут в 2022 году.
F1: Роопе Хинц – Александр Барков – Микко Рантанен;
F2: Теуво Теравайнен – Себастьян Ахо – Патрик Лайне;
F3: Йоонас Донской, Микаэль Гранлунд, Каспери Капанен
F4: Арттури Лехконен – Антон Лунделл – Джесси Пульджуярви.
D1: Миро Хейсканен – Эса Линделл;
D2: Анри Йокихарью – Расмус Ристолайнен;
D3: Яни Хаканпаа – Олли Маатта.
Вратари: Юусе Сарос, Туукка Раск, Йоонас Корписало.
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.
Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
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