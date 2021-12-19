Список хоккеистов сборной России, не попавших в состав на матч с Финляндией на КПК-2021

Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России сыграет с командой Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала. Встреча начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В список хоккеистов, не попавших в заявку на этот матч, вошли голкипер Александр Самонов, защитники: Александр Елесин, Егор Яковлев и Никита Нестеров, а также форварды: Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Вадим Шипачёв, Антон Слепышев, Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Егор Коршков.

Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2). Финляндия выиграла у Чехии (3:2, Б) и Канады (4:1).

Напомним, для победы на турнире обеим командам достаточно будет выиграть.