Список хоккеистов сборной России, не попавших в состав на матч с Финляндией на КПК-2021
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Сегодня, 19 декабря, в Москве на «ЦСКА-Арене» сборная России сыграет с командой Финляндии в заключительном матче на Кубке Первого канала. Встреча начнётся в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В список хоккеистов, не попавших в заявку на этот матч, вошли голкипер Александр Самонов, защитники: Александр Елесин, Егор Яковлев и Никита Нестеров, а также форварды: Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Вадим Шипачёв, Антон Слепышев, Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Егор Коршков.
Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2). Финляндия выиграла у Чехии (3:2, Б) и Канады (4:1).
Напомним, для победы на турнире обеим командам достаточно будет выиграть.
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