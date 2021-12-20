НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США
Поделиться
Все игры с участием команд из Канады и США с понедельника, 20 декабря, до начала праздников — 23 декабря будут перенесены», сообщается на официальном сайте ассоциации игроков НХЛ.
Это решение связано с опасениями по поводу трансграничных поездок и изменений характера федеральных ограничений на пересечение границы.
Ранее сообщалось, что НХЛ не собирается делать паузу в регулярном чемпионате на фоне увеличившихся случаев коронавируса. Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона.
Также НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
21:05
-
20:51
-
20:44
-
20:25
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:59
-
19:51
-
19:48
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
Партнерский контент