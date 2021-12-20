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НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США

НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США
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Все игры с участием команд из Канады и США с понедельника, 20 декабря, до начала праздников — 23 декабря будут перенесены», сообщается на официальном сайте ассоциации игроков НХЛ.

Это решение связано с опасениями по поводу трансграничных поездок и изменений характера федеральных ограничений на пересечение границы.

Ранее сообщалось, что НХЛ не собирается делать паузу в регулярном чемпионате на фоне увеличившихся случаев коронавируса. Лига и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщили о продолжении сезона.

Также НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Напомним, в последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.

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