«Адмирал» впервые в сезоне одержал три победы подряд, переиграв в дерби «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.

Единственную шайбу в матче на третьей минуте первого периода забросил латвийский нападающий «Адмирала» Микс Индрашис. Результативную передачу на него отдал форвард Вячеслав Ушенин. Шат-аут оформил голкипер Никита Серебряков, отразивший все 29 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 23 декабря во Владивостоке сыграет с «Локомотивом». «Амур» 22 декабря в Хабаровске встретится с «Нефтехимиком».