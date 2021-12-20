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«Адмирал» впервые в сезоне одержал три победы подряд, переиграв в дерби «Амур»

«Адмирал» впервые в сезоне одержал три победы подряд, переиграв в дерби «Амур»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Индрашис (Ушенин Вячеслав) – 02:44' (5x5)

Единственную шайбу в матче на третьей минуте первого периода забросил латвийский нападающий «Адмирала» Микс Индрашис. Результативную передачу на него отдал форвард Вячеслав Ушенин. Шат-аут оформил голкипер Никита Серебряков, отразивший все 29 бросков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 23 декабря во Владивостоке сыграет с «Локомотивом». «Амур» 22 декабря в Хабаровске встретится с «Нефтехимиком».

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