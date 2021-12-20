«В России всё возможно. Судьи знали, что совершают ошибку». Ялонен о спорном голе Войнова

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал забитую шайбу защитника сборной России Вячеслава Войнова в матче с командой Финляндии (2:3, ОТ) в рамках Кубка Первого канала 2021 года.

«Не могу понять, почему засчитали этот гол. Продолжаю говорить об этом, потому что судьи знали, что они совершают ошибку. Это была настолько очевидная блокировка вратаря, как такое возможно, что этот гол засчитали? В России всё возможно. Здесь не должно быть плохих судей. Это заставляет меня задуматься — о чём можно было говорить, проверяя гол, и с кем принималось решение?» — приводит слова Ялонена Yle Urheilu.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ФХР. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, сборная Финляндии стала обладателем Кубка Первого канала 2021 года, также одержав победы над командами Чехии (3:2, бул.) и Канады (4:1).



Следующим этапом Еврохоккейтура станут Хоккейные игры Beijer, которые должны пройти в первой половине 2022 года в Швеции.