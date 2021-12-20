«Салават Юлаев» и «Адмирал» произвели обмен
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Хоккейные клубы КХЛ «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал» произвели обмен. Нападающий системы уфимского клуба Владислав Лукин переходит в стан дальневосточников в обмен на денежную компенсацию.
«В начале сезона с Владом была договорённость: если поступит предложение, которое позволит ему сделать шаг в карьере, и он не будет задействован в нашей основной команде, то мы пойдём навстречу и отпустим его. Такое предложение поступило от «Адмирала», оно устроило все стороны. Мы желаем Владиславу дальнейшего профессионального роста и благодарим за проделанную работу в клубе», — приводит слова спортивного директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василия Чижова официальный сайт уфимской команды.
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