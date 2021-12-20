Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» и «Адмирал» произвели обмен

«Салават Юлаев» и «Адмирал» произвели обмен
Комментарии

Хоккейные клубы КХЛ «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал» произвели обмен. Нападающий системы уфимского клуба Владислав Лукин переходит в стан дальневосточников в обмен на денежную компенсацию.

«В начале сезона с Владом была договорённость: если поступит предложение, которое позволит ему сделать шаг в карьере, и он не будет задействован в нашей основной команде, то мы пойдём навстречу и отпустим его. Такое предложение поступило от «Адмирала», оно устроило все стороны. Мы желаем Владиславу дальнейшего профессионального роста и благодарим за проделанную работу в клубе», — приводит слова спортивного директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василия Чижова официальный сайт уфимской команды.

Новость по теме
«Адмирал» расторг контракты с голкипером Иваном Налимовым и нападающим Евгением Артюхиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021