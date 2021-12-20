Есмантович: план А, В, С — всё это значит одно: первое место на Олимпийских играх

Советник главного тренера сборной России и президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мыслями от предстоящей Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Не хотелось бы комментировать решение НХЛ. Могу вам с уверенностью сказать, что план А или план В — это немножко нереалистичное название подготовки сборной к Олимпийским играм. Мы готовим ребят и здесь, и в Северной Америке. Не просто же так Алексей Жамнов и генменеджер нашей сборной Илья Ковальчук летали в Северную Америку, проговорив с ребятами ряд вопросов, касающихся и тактических вещей, и вещей, связанных с дальнейшей деятельностью.

Как вы знаете, многим раздали определённые тематические вещи, касающиеся тактических моментов с точки зрения подготовки к Играм. Всё это происходит не только с нашими ребятами, но и с ребятами из Северной Америки. А как сложится регламент Олимпийских игр в будущем — мы посмотрим, после чего примем окончательное решение. План А, В, С — всё это значит одно: первое место на Олимпийских играх. Мы к нему стремимся максимально быстро. Настолько, насколько у нас это получается», — сказал Есмантович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.