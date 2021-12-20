Главная трагедия мирового хоккея. НХЛ откажется от Олимпиады, лишив Овечкина мечты

Мировой хоккей близок к настоящей катастрофе – в ближайшие два дня НХЛ должна выпустить официальное заявление, в котором сообщит об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года. Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов.

На сей раз НХЛ после длительных переговоров всё же смогла договориться с международными организациями о своём участии в Олимпийских играх 2022 года. В начале сентября 2021-го НХЛ и ИИХФ официально объявили о достижении взаимной договорённости об участии лучших игроков мира в главном хоккейном турнире. При этом НХЛ также подчеркнула, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года.

Таким образом, НХЛ страховалась на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае или на территориях США и Канады, что могло привести к срыву нормального проведения регулярного чемпионата лиги. К сожалению, руководству североамериканской лиги даже не пришлось ждать дедлайна, чтобы прийти к решению об отказе от поездки в Пекин.

По сведениям различных инсайдеров, официально об этом должно быть объявлено в течение ближайших 48 часов, но уже на 99% очевидно, что спасти олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты невозможно. На данный момент в протоколе коронавируса НХЛ находятся уже 114 хоккеистов – с каждым днём это число растёт в арифметической, а то и в геометрической прогрессии, что приводит к срыву матчей регулярки.

Распространение штамма «омикрон» на территории Северной Америки вызвало молниеносное повышение количества положительных тестов, что привело к самым неутешительным последствиям для регулярного чемпионата НХЛ. Несколько команд («Бостон», «Калгари», «Колорадо», «Торонто») были вынуждены полностью заморозить свою активность и отменить даже тренировки. 27 матчей было отложено, и это число постоянно растет. Чтобы хоть как-то остановить стремительное разрушение сезона, лига пошла на отчаянную меру и до американского Рождества (25 декабря) отменила все матчи между американскими и канадскими командами, для которых требовалось пересекать границу.

Останавливать регулярный чемпионат в НХЛ не намерены, но все перенесённые матчи в любом случае необходимо провести позднее – а играть летом в Америке больше не хотят. В этой связи отмена поездки на Олимпиаду является оптимальным решением для руководства лиги, чтобы вставить в февральский слот все сорванные сейчас матчи.

«Пока ничего официального, но есть ощущение, что игроки НХЛ не собираются на Олимпиаду. Учитывая все перенесенные игры в НХЛ на прошлой неделе, неудивительно, что это окончательное направление мыслей», — сказал авторитетный обозреватель Пьер Лебрюн.

«Учитывая нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, НХЛ и профсоюз игроков активно обсуждают вопрос об участии НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года и надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни», — заметил другой репортёр ESPN Грег Вышински.

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Решение об отказе от Олимпийских игр будет переложено на плечи самих хоккеистов, которые вынесут его общим голосованием. И, судя по тональности игроков лиги, уже можно не сомневаться в их решении. Первым отказался от Олимпиады шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер, затем засомневались в целесообразности собственного участия звезды первой величины — защитники Алекс Пьетранджело («Вегас») и Эрик Карлссон («Сан-Хосе»). Вторили им Джон Таварес из «Торонто» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Оптимизма игрокам НХЛ не добавили документы, которые китайская сторона прислала профсоюзу лиги. В них сообщалось, что в случае положительного теста на коронавирус участник должен предоставить два отрицательных теста, сделанных с интервалом в 24 часа. В противном случае он будет помещён на карантин, который может составить от 21 до 35 дней.

В таких условиях желание игроков НХЛ рискнуть всем и поехать в Китай заметно поубавилось. Одна группа игроков заговорила о семейной ситуации и что им не хочется оставлять жену и детей на столь длительный срок. Другая группа игроков заговорила о нежелании провести пять недель в строгих условиях китайского карантина. Но не стоит забывать и о позиции руководителей клубов НХЛ. Они и раньше были категорически против поездки своих хоккеистов в Пекин и приостановки регулярного чемпионата на три недели, а учитывая все изложенные выше факты, в частных беседах наверняка намекнули хоккеистам, что нужно склониться к единственно верному решению.

Печальная развязка вопроса об участии игроков НХЛ в Олимпиаде уже видится неизбежной. И это всё максимально плохо для мирового хоккея. Кубок мира 2016 года продолжает оставаться последним турниром с участием всех сильнейших, и если это соревнование не будет возрождено североамериканцами, то нового шанса увидеть всех звёзд на международной площадке нам придётся ждать до Олимпиады 2026 года. 10 лет без хоккея высшего уровня – это целая вечность.

Спортивной трагедией отказ от Олимпиады станет и для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард неоднократно заявлял, что золотая медаль Игр остаётся для него главной командной задачей в карьере. И добиться этой медали он теперь сможет уже только в Турине, когда Александру исполнится 40 лет. Увидим ли мы Ови в Италии или его мечта о золоте окончательно рухнула в пропасть – большой вопрос. Но если у Овечкина хотя бы в прошлом уже были возможности сыграть за свою страну на главном хоккейном турнире, то у многих других российских звёзд такого шанса никогда и не было.

Только вдумайтесь. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и один из самых ярких игроков НХЛ Артемий Панарин сможет дебютировать на Олимпиаде лишь в 34 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров – в 33, ещё один двукратный обладатель Кубка Стэнли и лучший голкипер России Андрей Василевский – в 32. Невероятно талантливые российские хоккеисты вторую подряд Олимпиаду остаются без возможности представлять страну на турнире, который они смотрели в детстве и на котором мечтали сыграть. И это огромная боль для целого поколения.