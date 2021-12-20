Главная трагедия мирового хоккея. НХЛ откажется от Олимпиады, лишив Овечкина мечты

Мировой хоккей близок к настоящей катастрофе – в ближайшие два дня НХЛ должна выпустить официальное заявление, в котором сообщит об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года. Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов.
На сей раз НХЛ после длительных переговоров всё же смогла договориться с международными организациями о своём участии в Олимпийских играх 2022 года. В начале сентября 2021-го НХЛ и ИИХФ официально объявили о достижении взаимной договорённости об участии лучших игроков мира в главном хоккейном турнире. При этом НХЛ также подчеркнула, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года.
Таким образом, НХЛ страховалась на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае или на территориях США и Канады, что могло привести к срыву нормального проведения регулярного чемпионата лиги. К сожалению, руководству североамериканской лиги даже не пришлось ждать дедлайна, чтобы прийти к решению об отказе от поездки в Пекин.
По сведениям различных инсайдеров, официально об этом должно быть объявлено в течение ближайших 48 часов, но уже на 99% очевидно, что спасти олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты невозможно. На данный момент в протоколе коронавируса НХЛ находятся уже 114 хоккеистов – с каждым днём это число растёт в арифметической, а то и в геометрической прогрессии, что приводит к срыву матчей регулярки.
Распространение штамма «омикрон» на территории Северной Америки вызвало молниеносное повышение количества положительных тестов, что привело к самым неутешительным последствиям для регулярного чемпионата НХЛ. Несколько команд («Бостон», «Калгари», «Колорадо», «Торонто») были вынуждены полностью заморозить свою активность и отменить даже тренировки. 27 матчей было отложено, и это число постоянно растет. Чтобы хоть как-то остановить стремительное разрушение сезона, лига пошла на отчаянную меру и до американского Рождества (25 декабря) отменила все матчи между американскими и канадскими командами, для которых требовалось пересекать границу.
Останавливать регулярный чемпионат в НХЛ не намерены, но все перенесённые матчи в любом случае необходимо провести позднее – а играть летом в Америке больше не хотят. В этой связи отмена поездки на Олимпиаду является оптимальным решением для руководства лиги, чтобы вставить в февральский слот все сорванные сейчас матчи.
«Пока ничего официального, но есть ощущение, что игроки НХЛ не собираются на Олимпиаду. Учитывая все перенесенные игры в НХЛ на прошлой неделе, неудивительно, что это окончательное направление мыслей», — сказал авторитетный обозреватель Пьер Лебрюн.
«Учитывая нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, НХЛ и профсоюз игроков активно обсуждают вопрос об участии НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года и надеются объявить окончательное решение в ближайшие дни», — заметил другой репортёр ESPN Грег Вышински.
Решение об отказе от Олимпийских игр будет переложено на плечи самих хоккеистов, которые вынесут его общим голосованием. И, судя по тональности игроков лиги, уже можно не сомневаться в их решении. Первым отказался от Олимпиады шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер, затем засомневались в целесообразности собственного участия звезды первой величины — защитники Алекс Пьетранджело («Вегас») и Эрик Карлссон («Сан-Хосе»). Вторили им Джон Таварес из «Торонто» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».
Оптимизма игрокам НХЛ не добавили документы, которые китайская сторона прислала профсоюзу лиги. В них сообщалось, что в случае положительного теста на коронавирус участник должен предоставить два отрицательных теста, сделанных с интервалом в 24 часа. В противном случае он будет помещён на карантин, который может составить от 21 до 35 дней.
В таких условиях желание игроков НХЛ рискнуть всем и поехать в Китай заметно поубавилось. Одна группа игроков заговорила о семейной ситуации и что им не хочется оставлять жену и детей на столь длительный срок. Другая группа игроков заговорила о нежелании провести пять недель в строгих условиях китайского карантина. Но не стоит забывать и о позиции руководителей клубов НХЛ. Они и раньше были категорически против поездки своих хоккеистов в Пекин и приостановки регулярного чемпионата на три недели, а учитывая все изложенные выше факты, в частных беседах наверняка намекнули хоккеистам, что нужно склониться к единственно верному решению.
Печальная развязка вопроса об участии игроков НХЛ в Олимпиаде уже видится неизбежной. И это всё максимально плохо для мирового хоккея. Кубок мира 2016 года продолжает оставаться последним турниром с участием всех сильнейших, и если это соревнование не будет возрождено североамериканцами, то нового шанса увидеть всех звёзд на международной площадке нам придётся ждать до Олимпиады 2026 года. 10 лет без хоккея высшего уровня – это целая вечность.
Спортивной трагедией отказ от Олимпиады станет и для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард неоднократно заявлял, что золотая медаль Игр остаётся для него главной командной задачей в карьере. И добиться этой медали он теперь сможет уже только в Турине, когда Александру исполнится 40 лет. Увидим ли мы Ови в Италии или его мечта о золоте окончательно рухнула в пропасть – большой вопрос. Но если у Овечкина хотя бы в прошлом уже были возможности сыграть за свою страну на главном хоккейном турнире, то у многих других российских звёзд такого шанса никогда и не было.
Только вдумайтесь. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и один из самых ярких игроков НХЛ Артемий Панарин сможет дебютировать на Олимпиаде лишь в 34 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров – в 33, ещё один двукратный обладатель Кубка Стэнли и лучший голкипер России Андрей Василевский – в 32. Невероятно талантливые российские хоккеисты вторую подряд Олимпиаду остаются без возможности представлять страну на турнире, который они смотрели в детстве и на котором мечтали сыграть. И это огромная боль для целого поколения.
- 20 декабря 2021
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
10:50
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:23
-
09:00
-
08:47
-
08:39
-
07:54
-
06:10
-
05:55
-
05:50
-
05:33
-
04:23
-
02:14
-
02:01
-
01:53
-
01:36
-
01:15
-
00:54
-
00:12
- 19 декабря 2021
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
21:05
-
20:51
-
20:44
-
20:25
-
20:19
-
20:12