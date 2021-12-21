Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ официально подтвердила приостановку регулярного чемпионата до Рождества

НХЛ официально подтвердила приостановку регулярного чемпионата до Рождества
Комментарии

Национальная хоккейная лига официально объявила на своём сайте о приостановке регулярного чемпионата до Рождества.

НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги сообщили, что игры, запланированные на 23 декабря, отложены, чтобы начать коллективные каникулы после матчей 21 декабря.

Клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильная, то начнутся матчи регулярного сезона.

Таким образом, матчи «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» пройдут согласно расписанию — в ночь на 22 декабря по московскому времени. Остальные восемь матчей уже были перенесены.

Новость по теме
НХЛ приостанавливает регулярный чемпионат до Рождества
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021