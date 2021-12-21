НХЛ официально подтвердила приостановку регулярного чемпионата до Рождества

Национальная хоккейная лига официально объявила на своём сайте о приостановке регулярного чемпионата до Рождества.



НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги сообщили, что игры, запланированные на 23 декабря, отложены, чтобы начать коллективные каникулы после матчей 21 декабря.



Клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильная, то начнутся матчи регулярного сезона.



Таким образом, матчи «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» пройдут согласно расписанию — в ночь на 22 декабря по московскому времени. Остальные восемь матчей уже были перенесены.

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