НХЛ официально подтвердила приостановку регулярного чемпионата до Рождества
Поделиться
Национальная хоккейная лига официально объявила на своём сайте о приостановке регулярного чемпионата до Рождества.
НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги сообщили, что игры, запланированные на 23 декабря, отложены, чтобы начать коллективные каникулы после матчей 21 декабря.
Клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильная, то начнутся матчи регулярного сезона.
Таким образом, матчи «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» пройдут согласно расписанию — в ночь на 22 декабря по московскому времени. Остальные восемь матчей уже были перенесены.
Новость по темеНХЛ приостанавливает регулярный чемпионат до Рождества
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
07:39
-
07:34
-
07:13
-
07:09
-
06:51
-
06:38
-
06:23
-
06:05
-
06:02
-
05:00
-
04:58
-
04:04
-
01:47
- 20 декабря 2021
-
23:47
-
23:35
-
23:21
-
23:13
-
23:01
-
22:51
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:22
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:34
-
20:08
Партнерский контент