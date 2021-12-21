Капризов вернулся в топ-5 в бомбардирской гонке НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
Кирилл Капризов поучаствовал в трёх голах «Миннесоты» — дважды ассистировал своим партнёрам и забил. Теперь на счету российского хоккеиста 36 очков (12+24) в 30 сыгранных матчах, он вернулся в топ-5 в бомбардирской гонке НХЛ.
Четвёртое место среди лидеров по набранным очкам занимает Назем Кадри с 38 очками (11+27). На третьем месте расположился Александр Овечкин с 47 набранными баллами (22+25). По 49 очков у хоккеистов «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (17+32) и Леона Драйзайтля (23+26).
Новость по темеБомбардирская гонка НХЛ: Драйзайтль и Макдэвид обошли Овечкина
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