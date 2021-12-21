«Во время Кубка Первого канала вели переговоры с Демерсом». Фер — о переходе в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер поделился эмоциями от подписания контракта с казанцами.
«Я очень рад присоединиться к «Ак Барсу» и готов сделать всё, чтобы команда смогла завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер объяснил, что ожидает от меня той же игры, которую я показывал в прошлом сезоне — активный силовой хоккей и выход в спецбригадах.
На Кубке Первого канала я жил в одном номере с Джейсоном Демерсом. Мы параллельно вели переговоры с «Ак Барсом», обсуждали возможный переход. Решили, что будет классно вместе дальше играть в Казани. Пока я тоже в Швейцарии, буду ждать визу и остальные документы, чтобы быстрее прилететь в Россию.
Я хорошо себя чувствую и готов играть. Мне нужно лишь вернуться в игровой ритм, чтобы успевать за всеми событиями на льду», — приводит слова Фера официальный сайт казанцев.
- 21 декабря 2021
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