Форвард «Чикаго» Тэйвз: пропуск Олимпиады – это правильный путь

33-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, являющийся 3-кратным обладателем Кубка Стэнли, выразил мнение по поводу возможного пропуска Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) игроками НХЛ из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Хоккеисты должны правильно расставлять приоритеты перед поездкой в Пекин и вместо столкновения с непредсказуемым сценарием, игрокам важнее своё здоровье и сохранность своих близких, а также ситуация в клубе. Пропуск Олимпиады – это правильный путь», — цитирует Тэйвза в «Твиттере» журналист The Athletic Марк Лазерус.

Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.

Клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря матчи регулярного сезона возобновятся, если обстановка с заражениями будет стабильной.