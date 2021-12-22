Стэмкос превзошёл Мартина Сан-Луи по победным голам в НХЛ
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Сегодня, 22 декабря, в Парадайсе (США) «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).
В составе победителей победную шайбу забросил капитан команды Стивен Стэмкос, для которого эта шайба стала 65-й победной в НХЛ за «Тампу».
Таким образом, он превзошёл достижение Мартина Сан-Луи по этому показателю, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Перед матчем с «Голден Найтс» главный тренер «Тампы» Джон Купер получил положительный тест на коронавирус и не руководил командой во время матча.
Напомним, что в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайший матч состоится 27 декабря.
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