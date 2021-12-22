Дебур: думаю, Василевский был лучшим на льду

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур оценил игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского (3:4).



«Я думаю, что Василевский был лучшим игроком на льду. Когда вратарь команды соперника находится на вершине своей игры, это всегда непросто. Я горжусь нашей командой», – цитирует Дебура журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 22 декабря, в Парадайс (США) «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).



В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. А российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.



У хозяев дубль оформил Марк Стоун, ещё один гол забил Николя Руа.



Ранее в НХЛ был объявлен перерыв до Рождества. Ближайший матч состоится 27 декабря.

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