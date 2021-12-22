Василевский обновил свой же рекорд по количеству побед в НХЛ за календарный год

Сегодня, 22 декабря, в Парадайсе (США) «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).



Российский голкипер Андрей Василевский в этом матче совершил 38 сейвов, а также побил свой же рекорд НХЛ по количеству побед за один календарный год. На счету россиянина 64 победы за этот период. Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу «Чикаго Блэкхоукс» Марку-Андре Флёри (62).



В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. А российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.



У хозяев дубль оформил Марк Стоун, ещё один гол забил Николя Руа.



«Тампа» прервала пятиматчевую победную серию «Вегаса».



Напомним, в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайшие матчи состоятся 28 декабря.

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