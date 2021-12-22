Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада

Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).



«Чемпионат» представляет, сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоятся следующие Олимпийские игры.

Вратари:

Игроки Возраст Андрей Василевский 31 год Сергей Бобровский 37 лет Игорь Шестёркин 30 лет Илья Сорокин 30 лет

Защитники:

Дмитрий Орлов 34 года Михаил Сергачёв 27 лет Иван Проворов 29 лет

Нападающие:

Александр Овечкин 40 лет Евгений Малкин 39 лет Никита Кучеров 32 года Андрей Свечников 25 лет Артемий Панарин 34 года Александр Радулов 39 лет Кирилл Капризов 28 лет Владимир Тарасенко 34 года Евгений Кузнецов 33 года

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.