Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада
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Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Чемпионат» представляет, сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоятся следующие Олимпийские игры.
Вратари:
|Игроки
|Возраст
|Андрей Василевский
|31 год
|Сергей Бобровский
|37 лет
|Игорь Шестёркин
|30 лет
|Илья Сорокин
|30 лет
Защитники:
|Дмитрий Орлов
|34 года
|Михаил Сергачёв
|27 лет
|Иван Проворов
|29 лет
Нападающие:
|Александр Овечкин
|40 лет
|Евгений Малкин
|39 лет
|Никита Кучеров
|32 года
|Андрей Свечников
|25 лет
|Артемий Панарин
|34 года
|Александр Радулов
|39 лет
|Кирилл Капризов
|28 лет
|Владимир Тарасенко
|34 года
|Евгений Кузнецов
|33 года
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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