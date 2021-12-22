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Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада

Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада
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Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Чемпионат» представляет, сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоятся следующие Олимпийские игры.

Вратари:

ИгрокиВозраст
Андрей Василевский31 год
Сергей Бобровский37 лет
Игорь Шестёркин30 лет
Илья Сорокин30 лет

Защитники:

Дмитрий Орлов34 года
Михаил Сергачёв27 лет
Иван Проворов29 лет

Нападающие:

Александр Овечкин40 лет
Евгений Малкин39 лет
Никита Кучеров32 года
Андрей Свечников25 лет
Артемий Панарин34 года
Александр Радулов39 лет
Кирилл Капризов28 лет
Владимир Тарасенко34 года
Евгений Кузнецов33 года

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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