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Перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Мн в Хельсинки вместо гимна Беларуси включили гимн Палау

Перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Мн в Хельсинки вместо гимна Беларуси включили гимн Палау
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» встречается с «Йокеритом». Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Счёт к началу второго периода — 1:1.

Перед началом встречи произошёл скандал: в Хельсинки не включили гимн Беларуси. А потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).

Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Беларусь на матч с минским «Динамо». В прошлом сезоне «Йокерит» отказался лететь в Минск. Матч должен был состояться в сентябре 2020 года. Однако представители болельщиков «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске из-за политической обстановки в Беларуси. По их мнению, лучше было согласиться на техническое поражение, если матч не отложат. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ. В результате КХЛ засчитала финнам техническое поражение.

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